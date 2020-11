Neuapostolische Kirche

So., 15.11.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Mi., 11.11.: 19.00 Literaturkreis

So., 15.11.: 10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte, zeitgleich Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/Neue Mittelschule

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Fr., 13.11.: 08.00 hl. Messe, anschließend Eucharistische Anbetung (bis 12 Uhr)

Sa., 14.11.: 19.00 hl. Messe

So., 15.11.: 10.15 hl. Messe; 17.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Di., 17.11.: 08.00 hl. Messe

In der gegenwärtigen Situation empfehlen die österreichischen Bischöfe dringend die Handkommunion. Wir wollen das auch so halten.

Breitenwang

Mi., 11.11.: 19.00 hl. Messe

Sa., 14.11.: 19.00 Wortgottesdienst (Caritas-Herbstsammlung)

So., 15.11.: 09.00 hl. Messe (Caritas-Herbstsammlung)

Mi., 18.11.: 19.00 hl. Messe