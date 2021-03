Neuapostolische Kirche

So., 28.03.: 19.30 Gottesdienst (Palmsonntag)

Evangelische Pfarrgemeinde

So., 28.03.: 10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte (Palmsonntag)

Do., 01.04.: 19.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte(Gründonnerstag)

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Möglichkeit der Mitfeier der Gottesdienste in St. Anna - es stehen 46 markierte Plätze zur Verfügung.

Do., 25.03.: 18.00 Kreuzweg; 19.00 Versöhnungsfeier

Fr., 26.03.: 08.00 hl. Messe, anschließend Eucharistische Anbetung (bis 12 Uhr); Beichtgelegenheit: 8.30-11.30 & 15.00-17.00

Sa., 27.03.: Osterweg für Kinder und Familien mit Palmweihe und weiteren Stationen von 14.00-17.00 in der St.Anna-Kirche. Wir laden Kinder und Familien ein, verteilt über den ganzen Nachmittag, diesen Weg in der Kirche zu gehen. Bringt bitte eure Palmzweige zur Segnung mit

So., 28.03.: 10.15 hl. Messe zum Palmsonntag; 17.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Mo., 29.03.: 18.00 Kreuzweg

Di., 30.03.: 08.00 hl. Messe

Mi., 31.03.: 16.00-19.00 Beichtgelegenheit

Breitenwang

Die Mitfeier der Gottesdienste sind mit FFP-2 Masken (ab 14 Jahren) und unter Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen in Breitenwang für 35 Personen möglich.

Mi., 24.03.: 19.00 Versöhnungsfeier

Sa., 27.03.: 14.00-17.00 „Mit Jesus auf dem Weg nach Ostern“ – Wir laden alle Kinder mit Familien herzlich ein. Bringt eure Palmzweige zur Segnung mit; 19.00 hl. Messe

So., 28.03.: 09.00 hl. Messe (Palmsonntag)

Do., 01.04.: 19.30 Abendmahlfeier – hl. Messe

Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Covid-Maßnahmen!