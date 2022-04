Bei der Mitfeier gilt: 1-Meter-Abstände zu Personen aus anderen Haushalten einhalten und FFP2-Maske tragen.

Do., 14.04.: Gründonnerstag

Fr., 15.04.: Karfreitag

So., 17.04.: Ostersonntag

Mo., 18.04.: Ostermontag

Neuapostolische Kirche

So., 24.04.: 10.00 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Do., 14.04.: 19.00 Gottesdienst mit Tischabendmahl und Fastensuppe

Fr., 15.04.: 10.00 Gottesdienst in Reutte

Sa., 16.04.: 21.00 Auferstehungsgottesdienst

So., 17.04.: 10.00 Gottesdienst in Reutte, zeitgl. Kindergottesdienst mit Eiersuchen im Garten; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/NMS/Tiefparterre; 19.00 Gottesdienst in Tannheim/kath. Pfarrhaus-Pfarrsaal

Mo., 18.04.: kein Gottesdienst

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Mi., 13.04.: 16.00-18.00 Beichtgelegenheit; 18.00 Rosenkranz - Friedensgebet

Do., 14.04.: 19.00 Abendmahlfeier, musik. Gest.: St. Anna Chor

Fr., 15.04.: 15.00 Liturgie vom Leiden und Sterben Christi in Breitenwang, 19.00 Kreuzweg am Karfreitag

So., 17.04.: 05.00 Feier der Osternacht / Ostermorgen mit Lichtfeier und Tauferneuerung; 10.15 Festgottesdienst, musik. Gest.: St. Anna Chor und Orchester – Missa in C von J.E.Eberlin

Mo., 18.04.: 10.15 hl. Messe

Di., 19.04.: 19.00 hl. Messe zu Ehren des Hl. Geistes

Breitenwang

Fr., 15.04.: 15.00 Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, mit Passion, Kreuzverehrung und Großen Fürbitten; 19.00 Andacht zum Karfreitag

Sa., 16.04.: 21.00 Feier der Osternacht mit Lichtfeier, Osterlob und Tauferneuerung

So., 17.04.: 19.00 Festgottesdienst, mitgest. vom Kirchenchor und Orchester: Missa brevis in C-Dur „Spatzenmesse“ von W. A. Mozart

Mi., 20.04.: 19.00 hl. Messe

Lechaschau

Do., 14.04.: 19.00 Abendmahlfeier in Wängle, musik. Gest.: Spontan-Combo

Fr., 15.04.: 19.00 Karfreitagsliturgie

musik. Gest.: Spontan-Combo

Sa., 16.04.: 17.00 Österliche Andacht für Kinder mit Speisensegnung; 21.00 Feier der Heiligen Osternacht mit Erwachsenentaufe in Wängle, musik. Gest.: Familie Wetzel

So., 17.04.: 10.15 Festgottesdienst mit Speisensegnung, musik. Gest.: Dr. Christian Pichler

Mo., 18.04.: 10.15 hl. Messe, musik. Gest.: Dr. Christian Pichler

Wängle/Höfen

Mi., 13.04.: 16.00-19.00 Beichtgelegenheit (Re.), Sprechstunde entfällt

Do., 14.04.: 19.00 Abendmahlfeier (f. Wä. & Le.), musik. Gest.: Spontan-Combo, anschl. Ölbergandacht (Wä.)

Fr., 15.04.: 07.00 Trauermette (Wä.); 15.00 Kinderkreuzweg (Wä.); 19.00 Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Christi (f. Wä. & Le.), musik. Gest.: Spontan-Combo (Le.)

Sa., 16.04.: 07.00 Trauermette (Wä.); 21.00 Feier der Osternacht (f. Wä. & Le.) mit Taufe, Firmung und Erstkommunion von André Klar, musik. Gest.: Fam. Wetzel (Wä.)

So., 17.04.: 09.00 Festgottesdienst – Familiengottesdienst mit Speisensegnung, musik. Gest.: Frauensingkreis Höfen (Wä.)