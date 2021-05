VILS (eha). Freunde von Flohmärkten hatten am Samstag endlich wieder die Gelegenheit, bei "Ganz Vils ist Flohmarkt", das ein oder andere Schnäppchen abzustauben. Über 30 Häuser nahmen heuer am Flohmarkt teil. Zusätzlich gab es am Stadtplatz mehrere Stände von Händlern, sowie einen Antiquitätenmarkt, einen antiken Bücherflohmarkt und einen Jagdflohmarkt im Hotel Grüner Baum. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Beim Stadtlädele "Vogelbaum" und einigen anderen Standorten gab es Kaffee und Kuchen oder etwas deftiges für den kleinen Hunger zwischendurch. Trotz des unbeständigen Wetter strömten immer wieder Besuchermassen aus den umliegenden Gemeinden und dem Allgäu in die Stadt, um ihrem Hobby zu frönen. Sie schlendern über den Markt, immer auf der Suche nach Kleinoden, die ihre Sammlung bereichern könnten. So manch einer fand Dinge, von denen man nicht gedacht hätte, dass es sie noch gibt.