Welche Sternzeichen haben dieses Woche besonderes Glück und für wen läuft es unter Umständen nicht so gut? In unserem wöchentlichen Horoskop erfahren Sie, was die Zukunft für Sie bereithält. Widder 21.03.–20.04. Überraschen Sie eine bestimmte Person mit einer Reaktion, die sie von Ihnen nicht kennt. Zeigen Sie ihr, wie unerfreulich es ist, nicht zu wissen, woran man ist. Stier 21.04.–20.05. Ihre langfristigen Pläne werden Sie nun etwas abändern müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Die...