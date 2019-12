AUSSERFERN/TIROL (rei). In ersten Meldungen wurde noch von wenigen Zurückweisungen im Reiseverkehr gesprochen, nun liegt eine genauere Auswertung vor, und die lässt ein sehr unterschiedliches Bild erkennen.

Das Land Tirol legte am 23. Dezember die Zahlen für das erste Reisewochenende in diesem Winter vor. Mit diesem haben wieder diverse Fahrverbote in Tirol Gültigkeit. Der Durchreiseverkehr soll auf Autobahnen bzw. auf der B179, der Fernpassstraße gehalten werden. Autofahrer, die allfälligen Staus entgehen wollen und in die Dörfer ausweichen, werden zurück geschickt.

Im Bezirk Reutte, wo die Maßnahme auf der Pinswanger Straße L288 sowie auf der Reuttener STraße L69 (Abfahrt Reutte Nord und Kreisverkehr Wiesbichl) Gültigkeit hat, wurden die mit Abstand meisten Zurückweisungen ausgesprochen:

Auf der Pinswanger Straße ließen die Kontrollorgane 300 Autos nicht passieren und schichten sie in Richtung Umfahrung Reutte (B179), und bei der Abfahrt Reutte Nord und Kreisverkehr Wiesbichl hatten die Kontrolore noch mehr zu tun, hier wurden ca. 700 Zurückweisungen festgestellt.

Auch die Dosierampel bei der Abfahrt Reutte-Süd war in Betrieb.

Zum Vergleich die Zahlen aus den anderen Bezirken:

21./22. Dezember 2019

Bezirk Kufstein:

FV Unterinntaler Straße L211 Niederbreitenbach: ca. 70 zurückgewiesene Fahrzeuge auf der L221 in

Niederbreitenbach (Anschlussstelle Kirchbichl), keinerlei

Problemstellungen mit den Autofahrern

FV Buchberger Straße L295: keine Auffälligkeiten, keine Zurückweisungen

FV Alte Erler Straße: keine Auffälligkeiten, keine Zurückweisungen

FV Gemeindestraße Krankenhaus Endach: keine Auffälligkeiten, keine Zurückweisungen

Dosierampeln Kufstein/Niederndorf/Ebbs: waren zum Teil in Betrieb, es bildeten sich dort aber keine längeren Rückstaus



Bezirk Schwaz:

FV Jenbacher Straße L7: ca. 50 Zurückweisungen

FV Brucker Straße L294 : ca. 50 Zurückweisungen

Bezirk Innsbruck-Land:

FV Ellbögener Straße L38: nur geringes Verkehrsaufkommen und keine Zurückweisungen

Dosierampeln Matrei a. Br. und Gries a. Br.: nicht in Betrieb, der Bedarf zur Aktivierung war aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht gegeben

Dank an Polizei, Aufsichtsorgane

und AutofahrerInnen

„Unser Dank gilt den Einsatzkräften der Polizei und den Straßenaufsichtsorganen, die eine flächendeckende Kontrolle der Wochenendfahrverbote in Tirol gewährleistet haben sowie den AutofahrerInnen, die sich kooperativ gezeigt haben. Am Wochenende wurden landesweit insgesamt 1.200 Zurückweisungen verhängt. Diese Bilanz bestätigt die Notwendigkeit dieser Notwehrmaßnahmen“, berichten LH Günther Platter und Verkehrslandesrätin LHStvin Ingrid Felipe.