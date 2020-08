TANNHEIMER TAL (eha). Im Dezember 2019 veranstaltete der Krippenverein Tannheimer Tal eine Krippenausstellung in der Galerie Augenblick in Tannheim. Dabei wurden unter anderem die beim Krippenkurs entstandenen neuen Kunstwerke einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Bei Kuchen und Kaffee konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher die Meisterwerke bewundern. Zusätzlich gab es eine kleine Tombola und die Menschen wurden um freiwillige Spenden gebeten.

1.000.- Euro blieben übrig – diesen Geldbetrag spendete der Krippenverein Tannheimer Tal dem Hilfsverein Tannheimer Tal.

Im Juli 2020 übergaben Obmann Albert Weirather und Kassier Arnold Hellweger dem Obmann des Hilfsvereines Tannheimer Tal, Anton Gutheinz, einen Scheck in der Höhe von € 1.000.- Der Hilfsverein bedankt sich sehr herzlich beim Krippenverein Tannheimer Tal und verspricht, das Geld so einzusetzen, wie es in den Statuten steht: „Für Menschen aus dem Tal, die in Not geraten sind!“