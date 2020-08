Bei Arbeiten an der Materialseilbahn der Schretter Zementwerke in Vils wurde Mittwochvormittag ein 24-Jähriger schwer am Kopf verletzt.

VILS (eha). Laut ersten Angaben war der Mann gegen neun Uhr mit der Instandhaltung der Materialseilbahn beschäftigt und brachte Gewichte an einem Spannseil an. Plötzlich riss das unter Spannung stehende Stahl-Tragseil des Flaschenzugs und schlug dem Mann mit voller Wucht gegen den Kopf. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung der Sanitäter wurde der verunfallte Arbeiter mit dem RK-2 in die Uni-Klinik nach Innsbruck geflogen.