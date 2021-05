STANZACH. Am heutigen Samstag, den 29.05.2021, gegen 11:30 Uhr stürzte ein 56-jähriger Österreicher in Stanzach mit seinem Motorrad über eine Böschung und wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann war als zweiter Fahrer einer vierköpfigen Motorradgruppe auf der Namloser Straße im Gemeindegebiet von Stanzach in Fahrtrichtung Berwang unterwegs und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Der 56-Jährige geriet in der dortigen „S-Kurve“ zuerst über den rechten Fahrbahnrand hinaus, stürzte und schlitterte anschließend quer über die Fahrbahn, wo er schließlich 15 Meter über eine Böschung in den Wald. Das Motorrad stürzte noch weiter den Abhang hinab und blieb schließlich ca. 30 Meter unterhalb der Fahrbahn in den Bäumen hängen. Der Verunfallte wurde von der Bergrettung Stanzach in Zusammenarbeit mit der Besatzung des NAH RK2 sowie der FFW Stanzach geborgen. Nach der Erstversorgung wurde der 56-Jähriger mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck geflogen.