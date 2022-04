AUSSERFERN (eha). Vor kurzem feierte Altdekan Monsignore Ernst Pohler seinen 90 Geburtstag. Der Jubilar verzichtete auf Präsente und wünschte sich stattdessen Geldgeschenke. Dabei kamen unglaubliche 15.530 Euro zusammen. Das Geld wurde kürzlich an drei Vereine im Bezirk gespendet: Der Vinzenzgemeinschaft Region Reutte/Breitenwang, dem Hilfsverein Tannheimer Tal und dem Sozialfonds des BKH Reutte „Mensch in Not“. Dank dieser grandiosen Spende ist es diesen Vereinen möglich, in Not geratene Menschen, in deren Regionen zu unterstützen.

Dafür gilt in erster Linie ein herzliches „Vergelts Gott“ dem rüstigen Jubilar und natürlich auch all den Spendern die diese großartige Summe ermöglichten.

