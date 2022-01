Das Jagdjahr 2021/22 ist zu Ende gegangen. Das Land Tirol und die Tiroler Jägerschaft legten Zahlen vor. Je nach Wildart und Revier ist die Bilanz unterschiedlich.

Josef Geisler als zuständiges Regierungsmitglied und Landesjägermeister Anton Larcher stellten die Abschusszahlen für das nun beendete Jagdjahr vor. Diese lesen sich für Außenstehend nicht so ganz einfach, wie der Blick auf die Außerferner Reviere zeigt.

Abschussvorgaben

Da liegt die "Gesamterfüllung", wie der Abgang durch Abschuss und Fallwild zusammengerechnet im Fachjargon heißt, zwischen 43,4 Prozent beim Steinwild und 87,7 Prozent beim Rehwild. Bei den Gamsen scheint ein Wert von 77,4 Prozent auf, beim Rotwild waren es 87,2 Prozent.

Die 100 Prozent-Marke, also die Erfüllung der behördlichen Vorgaben, wurde sehr wohl in eingigen Revieren erreicht, aber eben nicht in allen.

BJM Martin Hosp klärt auf

Martin Hosp, seit wenigen Wochen neuer Bezirksjägermeister, ist dennoch zufrieden. Er rückt das Zahlenmaterial ins richtige Licht. Bei einer 100-prozentigen Abschusserfüllung wird der Wildbestand kräftig reduziert. Bei Erreichen einer Abschussquote von 80 bis 85 Prozent wird der Zuwachs abgeschöpft. Wo genau dieser Wert in jedem Revier liegt, lasse sich nie genau sagen, da das Wild keine Grenzen kennt. Aus diesem Grund wird in den Hegegemeinschaften eine großflächige Planung durchgeführt. Hosp: "Die jährlichen Zählungen geben einen guten Überblick, also einen Richtwert. Letztlich können die Zahlen aber nie exakt sein."

Darum versuche man seitens der Jägerschaft mittels Rückrechnungen über Jahre die Bestände genauer zu erfassen.

Ziele sind wichtig

Hosp weiß zu berichten, dass Jäger und Jagdpächter mit überwiegender Mehrheit bemüht sind, die Behördenvorgaben zu erfüllen.

"Ich stehe voll zu den Vorgaben der Bezirkshauptmannschaft. Es braucht Ziele, damit man am Ende auch erfolgreich ist," stellt Hosp unmissverständlich klar.

Dass die von der Jagdbehörde vorgegebenen Zahlen nicht oder nur sehr selten erreicht werden, habe unterschiedliche Ursachen. Die Ungenauigkeit bei den Zählungen gehöre dazu, ebenso der ungeheure Jagddruck auf das Wild, welches dieses vorsichtiger werden lässt. Auch unbelehrbare "Naturnutzer", wie Hosp Freizeitsportler, die in Schutzgebiete vordringen, nennt, machen es schwer, das Wild zu bejagen. Das wisse natürlich auch die Jagdbehörde, die dennoch hohe Abschusszahlen einfordert. "Aber das passt schon. Wir müssen uns bemühen, möglichst nahe an die Vorgaben heranzukommen."

Sonderfall Steinwild

Beim Steinwild war die Abschusserfüllung im Jagdjahr 2021/22 mit 43,4 Prozent am schlechtesten. Hier sieht Hosp Handlungsbedarf. Derzeit werde die "3er-Klasse" (Jugend) eher selten bejagt. Dadurch wachsen die Tiere heran. Später werden dann zuwenige erlegt. Hier müsse man künftig früher eingreifen.

Situation beim Gamswild

Der Abgang von 77,4 Prozent beim Gamswild zeige wiederum, dass der Bestand unter Druck steht: "Seit Jahren sind die Gamszählungen und Abschusserfüllung im Sinken begriffen und somit auch der Gamsbestand", erklärt Hosp. Als Ursachen nennt er u.a. strenge Winter, späten Schnee im Frühjahr, Krankheiten. Auch die zunehmende Beunruhigung der Tiere wirke sich negativ aus: "Gams zehren im Winter von ihren Fettreserven und bei jeder Beunruhigung geht Energie verloren - bis hin zur Erschöpfung und Tod. Darum wäre es förderlich, dass Naturnutzer auf diese Wildart Rücksicht nehmen."

Und was bedeutet das für die Jägerschaft? Wo wenige Tiere sind, ist die Erfüllung der Abschusszahlen besonders schwierig. Für Hosp wäre es daher förderlich, diese Umstände künftig vermehrt zu berücksichtigen.

