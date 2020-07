LECHASCHAU. Das Cornavirus zwang auch den Aromapflege-Duftladen in Lechaschau zur Pause. Nach dessen Wiedereröffnung hat der Aromapflege Duftladen in Lechaschau selbstgenähte Mund-Nasen-Schutzmasken für KundInnen zur Verfügung gestellt - gegen eine freiwillige Spende für das Palliativteam Außerfern.

Insgesamt ist eine Spendenbetrag von € 500 zusammengekommen, wovon die Hälfte aus den freiwilligen Beiträgen der Duftladen-Kundschaft stammt und die andere Hälfte vom Unternehmen beigesteuert wurde. Die Spende konnte Geschäftsführerin Evelyn Deutsch-Grasl kürzlich im Namen aller Duftladen-KundInnen sowie allen MitarbeiterInnen an das Palliativteam Außerfern übergeben.

Genäht hat die Masken Christine Grasl, Mutter bzw. Schwiegermutter des Unternehmerpaars Thomas Grasl und Evelyn Deutsch-Grasl.