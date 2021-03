REUTTE. Viele Außerfernerinnen und Außerferner haben in den vergangenen Wochen an den Mahnwachen für jene Flüchtlinge teilgenommen, die in verschiedenen Lager, speziell auf der griechischen Insel Lesbos, in einem menschenunwürdigen Umfeld leben.

Am Samstag, 27. März werden nun die Mahnwachen in den verschiedenen Gemeinden "zusammegezogen". Von 11 bis 12 Uhr möchte man ein gemeinsames, starkes Zeichen nach außen geben. Treffpunkt ist der Kirchplatz in Reutte.





Ansprache und Videobotschaft

Die Organisatoren der Außerferner Initiative "Hoffnung für Flüchtlinge" freuen sich, als Gast die engagierte Ordensschwester Notburga Maringele in Reutte begrüßen. Schwester Notburga stammt aus Nesselwängle und ist aktiv tätig bei Weekend4Moria in Innsbruck. Sie wird zu den Teilnehmern sprechen.

Weiters wird eine Videobotschaft von Judith Paminger eingespielt. Sie war viele Monate direkt vor Ort im Lager Moria für die Flüchtlinge tätig und wird über ihre Erfahrungen berichten. Im November 2020 hat Judith Paminger einen Vortrag zum Flüchtlingslager Moria in der Breitenwanger Dekanatskirche gehalten. Natürlich wird auch Dekan Franz Neuner dabei sein und hoffentlich viele Unterstützer der Außerferner Initiative „Hoffnung für Flüchtlinge“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Außerferner Initiative kämpft für Flüchtlinge