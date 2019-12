LECHTAL (rei). Das Thema TBC-Bekämpfung im Lechtal bleibt aktuell. Jetzt melden sich zwei Landwirte zu Wort.

LECHTAL (rei). "Bloß it lugg lo!" Florian Moosbrugger aus Holzgau und Christian Forstinger aus Elbigenalp leben von der Landwirtschaft. Sie sind Vollerwerbsbauern. In der nun wieder aufgeflammten Diskussion rund um TBC-Erkrankungen beim Wild haben sie eine klare Forderung: Es muss alles daran gesetzt werden, dass die TBC beim Wild weiter bekämpft wird. Nur so sind auch die heimischen Ställe "sauber" zu halten.

Sinnvolle Maßnahmen

"Wir stehen voll und ganz hinter den Maßnahmen, die von der Behörde gesetzt werden", stellt Moosbrugger klar. "Das macht ja alles Sinn und bringt einen Nutzen." Für Moosbrugger und Forstinger ist es daher unverständlich, dass die von der Behörde verordneten Maßnahmen angezweifelt, bzw. für überzogen gehalten werden. "Nur durch diese strengen Maßnahmen sind wir heute wieder da, wo wir jetzt sind," stellt Forstinger klar. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Die Durchseuchung beim Rotwild wurde in den vergangenen Jahren auf drei Prozent gedrückt. Sie lag bei über 30 Prozent. "Drei Prozent, das klingt nicht nach viel. Aber wenn man jetzt nachgibt und nicht weiterhin so konsequent wie in den vergangenen Jahren gegen die Seuche ankämpft, ist sie gleich wieder da", möchte Forstinger erst gar nicht daran denken, was wieder passieren könnte.

Bitterer Blick zurück

Der Blick zurück sorgt wohl bei jedem Bauern für Schaudern. Ganze Ställe wurden geräumt, nachdem TBC nachgewiesen werden konnte: Alle Tiere wurden gekeult. Keine Kühe, und damit auch kein Tierhandel, kein Fleischverkauf, keine Milchproduktion. "So etwas ist absolut existenzbedrohend", verdeutlicht Moosbrugger die Dramatik, die in solchen Maßnahmen steckt. Der psychische Druck auf die Bauern und ihre Familien gar nicht mitberücksichtigt.

Vorgaben sind zu erfüllen

Man fordere im Grunde gar nicht viel, sagen die beiden Lechtaler Bauern. Man wolle nur, dass die Jäger die an sie gestellten Anforderungen im selben Maß erbringen, wie man es sich von den Bauern erwartet: "Unsere Tiere werden zu 100 Prozent kontrolliert. Bei Auffälligkeiten wird sofort reagiert. Dadurch wird sichergestellt, dass nur unbelastete Produkte auf den Markt kommen", führt Moosbrugger aus. Von der Jägerseite erwartet er sich, dass auch diese ihre Vorgaben erbringen: Behördlich vorgegebene Abschusszahlen seien zu erfüllen.

Entgegenkommen für die Jäger

Die zuständige Behörde drängt ihrereseits massiv auf die Erfüllung der Abschußzahlen. Und das sei auch gut so, findet Christian Forstinger. Mit der Verlängerung der Abschußzeit käme die Behörde den Jägern hier ohnehin entgegen. Der Einsatz eines Reduktionsgatters als letzte Maßnahme sei daher legitim.

Florian Moosbrugger versteht die Aufregung um diese Form der Tier-entnahme (das Wild wird in einer umzäunten Fläche angefüttert und hier ohne Fluchtmöglichkeit gezielt von Fachleuten entnommen, sprich geschossen, Anm.) ohnehin nicht.

Er glaubt, dass diese Form der Wildreduktion für die Tiere viel stressfreier ist, als wenn die gleiche Zahl an Tieren in freier Wildbahn gejagt wird. "Das geht alles sehr schnell", weiß der Holzgauer Landwirt um den Ablauf Bescheid. Für ihn auf alle Fälle ein akzeptabler Vorgang, zumal wenn man mit in Betracht ziehe, dass ein zuhoher Wildbestand die Gefahr von TBC erhöht und damit auch die Gefahr, dass ein ganzer Stall voller Kühe und Kälber gekeult werden müsste.

Unbedenkliche Lebensmittel

Die strenge TBC-Überwachung im oberen Lechtal - das gesamte erlegte Rotwild wird geprüft und auch alle Kühe und Kälber werden am Ende der Almsaison getestet - bringt aus der Sicht der beiden Lechtaler Landwirte Vorteile mit sich: Einerseits wurde die TBC stark zurück gedrängt, leider aber noch nicht ausgerottet. Andererseits können sich Konsumenten zu 100 Prozent sicher sein, dass sie unbedenkliche Ware, also Fleisch- und Milchprodukte, aus der Region bekommen. "Bei uns ist alles geprüft. Das können andere Regionen nicht von sich behaupten!"

Florian Moosbrugger und Christian Forstinger stehen daher zu den Kontrollen und sie stehen hinter der Behörde und der von ihr gesetzten Maßnahmen. Ihr Appell: "Bloß it lugg lo!"

