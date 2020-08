TANNHEIM. Am Donnerstag, den 06. August 2020 besuchten rund 65 Personen die Vernissage der Ausstellung „Memo“ ein Querschnitt – Bilder von Arrigo Wittler & Marie Heide in der Raiffeisengalerie Augenblick. Diana Dreger erzählte sehr emotional über das Leben und Wirken von Arrigo Wittler nach dem Motto: „Über Arrigo als Künstler und seine Werke als großer Meister können Interessierte alles nachschlagen, aber über den Menschen und Freund Arrigo weiß die Kunstszene sehr wenig, sehr wohl aber die Einheimischen hier im Tal von Schattwald bis nach Rauth!“

Bereits als Schulmädchen begegnete Diana Dreger Arrigo Wittler zum ersten Mal, nicht ahnend, dass er einmal ein sehr guter Freund der Familie werden würde. Er kam als junger Soldat nach Sonthofen mit dem Auftrag, die umliegenden Berge der Region zu skizzieren. So kam er auch über Oberjoch ins Tannheimer Tal, das ihn nie mehr losgelassen hat. Viele Jahre verbrachte er im Hochtal, brachte interessante Leute her, mit den Einheimischen gemeinsam wurde gefeiert und musiziert, und natürlich kam auch die Kunst nicht zu kurz. In Grän hatte er ein eigenes Atelier und einen Ausstellungsraum. Er starb 2004 sehr plötzlich in Worpswede, wo er auch beerdigt ist. Seine Werke sind im gesamten Tannheimer Tal zu sehen.

Eva Pfefferkorn erzählte über die Laufbahn von Marie Heide Wittler, die im Atelier von Arrigo Wittler ausgebildet wurde. Sie lebte und arbeitete mit ihrem Mann Arrigo unter anderem auch in Tannheim. 1999 starb sie am Höhepunkt ihres Schaffens in Reutte und wurde in Grän beerdigt.

Nach den Vorträgen von Diana Dreger und Eva Pfefferkorn konnten die zahlreichen Ehrengäste und Besucher die Werke der beiden Künstler noch ausreichend betrachten und die eine oder andere Information von den anwesenden Insidern erfragen.

Für die zünftige musikalische Umrahmung sorgte „Basdeus“ (Bastian Eberle und Amadeus Dreger).

Das hervorragende Buffet wurde vom Restaurant Burgschenke zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Die Ausstellung ist noch bis 30. August 2020 in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr (Montag und Dienstag Ruhetag) geöffnet.