Mit verschiedenen Maßnahmen im Bereich Wohnbau setzt man in Berwang seit einiger Zeit Akzente, damit die jungen Bürger der Gemeinde im Ort gehalten werden können.

BERWANG. Während in vielen anderen Gemeinden des Bezirks das Siedlungsgebiet mitunter "weit aufgefädelt" ist, konzentriert sich in Berwang eher alles auf engem Raum. Häuser, Hotels, Geschäfte - alles steht dicht beieinader. Die diversen Objekte "schmiegen" sich dabei harmonisch in die Landschaft hinen - das verleiht der Gemeinde ihren ganz speziellen Charakter.

Junge zieht es weg vom Ort

Schön ist es hier, keine Frage, dennoch zieht es viele junge Gemeindebürger weg - aus unterschiedlichen Gründen. Dem versucht die Gemeindeführung unter Bürgermeister Dietmar Berktold gegenzusteuern.

"Wir haben in den vergangenen Jahren neue Wohnbaugebiete speziell für die Einheimischen ausgewiesen, jetzt entsteht gemeinsam mit der TIGEWOSI ein Objekt, in dem 12 Mietwohnungen untergebracht werden", berichtet der Gemeindechef.

Das neue Siedlungsgebiet befindet sich im oberen Bereich der Gemeinde, hinter dem Hotel Kaiserhof. Die Gemeinde ging dabei in die "Vorleistung" und stellte über die Gemeindegutagrargemeinschaft günstiges Bauland zur Verfügung. Sieben neue Häuser wurden hier bereits gebaut, für 15 weitere gibt es noch Platz.

Großes Interesse an Wohnungen

Doch nicht alle wollen, bzw. können selber bauen, daher entschied sich die Gemeinde dafür, Platz für Wohnungen zu schaffen. Als Partner holte man sich die TIGEWOSI "ins Boot".

Auch hier waren günstige Grundstückspreise - 90 bis 100 Euro je Quadratmeter wurden verrechnet - ausschlaggebend, um die Mietkosten in der Folge niedrig zu halten.

Das spiegelt sich im Interesse künftiger Mieter wider: für alle zwölf Einheiten gibt es bereits Bewerber, wie Berktold beim Spatenstich zu berichten wusste.

Bereits im Sommer 2022 sollen diese Mietwohnungen übergeben werden, erklärte TIGEWOSI-Geschäftsführer Franz Mariacher. Die Nettobaukosten, also ohne Grundkosten, belaufen sich auf ca. 2,4 Millionen Euro. Knapp 1,1 Mio. Euro werden über ein Wohnbaudarlehen des Landes finanziert.

