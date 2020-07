BERWANG (rei). "Null" - lange Zeit schien diese Zahl bei den bekannten Coronaerkrankungen am Dashboard des Landes Tirol für den Bezirk Reutte wie "eingemeiselt" dazustehen. Klar war im Grunde aber auch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder ein Fall bekannt wird. Dieser Tage war es soweit: Am 19. Juli 2020 tauchte die Ziffer eins auf, zwei Tage später wies das Dashboard fünf weitere Fälle auf, somit also sechs Erkrankungen binnen weniger Tage. Und alle sind einer Gemeinde bzw. einer zusammengehördenen Personengruppe zuordenbar.

Die Bezirksblätter Reutte fragten beim Land nach und erhielten folgende aktuelle Auskunft zu den Coronafällen im Außerfern:

"Hinsichtlich der aktuellen Coronavirus-Fälle im Bezirk Reutte dürfen wir nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden mitteilen, dass im Zuge einer am Sonntagabend bekannt gewordenen Coronavirus-Erkrankung derzeit sechs positive Testergebnisse im Bezirk Reutte vorliegen.

Bei diesen sowie mit einem weiteren positiven Testergebnis im Bezirk Kufstein geht die Behörde nach derzeitigem Stand der Abklärungen von einem direkten oder indirekten Zusammenhang aus: Nach Vorliegen des ersten positiven Testergebnisses am Sonntagabend (die betroffene Person isolierte sich bereits im Vorfeld selbst und wurde nach Vorliegen des Testergebnisses vonseiten der Behörde abgesondert) wurden noch am selben Abend von der Gesundheitsbehörde umgehend die behördlichen Abklärungen eingeleitet und weitere Testungen im Rahmen der umfassenden Kontaktpersonennachverfolgung veranlasst. Die ersten Ergebnisse trafen am Dienstag in der Früh ein.

Bislang liegen vier positive Testergebnisse im familiären Bereich im Bezirk Reutte sowie eines im Bezirk Kufstein (mit welchem möglicherweise ein Zusammenhang besteht) sowie ein positives Testergebnis im beruflichen Umfeld der Person vor. Die Gesundheitsbehörden in den Bezirken Reutte und Kufstein veranlassten im familiären und beruflichen Umfeld weitreichende Testungen, die durchgeführt wurden bzw. werden (insgesamt sind es nach derzeitigem Abklärungsstand bereits über 100 Testungen; im beruflichen und familiären Umfeld werden zur Sicherheit alle eruierten Kontaktpersonen vorsorglich getestet). Die behördlichen Abklärungen laufen weiter."



Bislang 63 Erkrankungen im Bezirk Reutte

Die Anzahl aller bislang im Bezirk Reutte bekannt gewordenen Cornaerkrankungen erhöht sich somit auf 63. Der erste Fall im Bezirk Reutte wurde am 15. März 2020 bekannt. Die meisten Erkrankungen an einem Tag wurden am 31. März registriert, da wurden acht Fälle bekannt.

Nachfolgend eine Auflistung, an welchen Tagen seit dem 15. März 2020 im Bezirk Reutte Corona-Erkrankungen festgestellt/gemeldet wurden:

März 2020



15.03.2020: 1

17.03.2020: 1

19.03.2020: 2

20.03.2020: 3

21.03.2020: 3

22.03.2020: 2

23.03.2020: 6

24.03.2020: 1

25.03.2020: 2

26.03.2020: 5

28.03.2020: 4

29.03.2020: 1

30.03.2020: 3

31.03.2020: 8

gesamt: 42

April 2020

02.04.2020: 1

03.04.2020: 3

06.04.2020: 3

11.04.2020: 3

12.04.2020: 2

13.04.2020: 1

16.04.2020: 1

gesamt: 14

Mai 2020

14.05.2020: 1

gesamt: 1

Juni 2020

gesamt: 0

Juli 2020

19.07.2020: 1

21.07.2020: 5

gesamt: 6 (Stand 23. Juli 2020)

Die tagesakteullen Cornazahlen kann man dem Dashboard des Landes Tirol entnehmen (www.tirol.gv.at).

Insgesamt wurden somit seit dem ersten bekannt gewordenen Coronafall im Bezirk Reutte im März 2020 bis zum 23. Juli 63 Erkrankungen im Bezirk Reutte festgestellt. Da die betroffenen Personen über längere Zeiträume krank waren, stieg die Gesamtzahl der aktiven Fälle natürlich in den Tagesmeldungen entsprechend nach oben.

Die Höchstmeldung an Erkrankungen (Anzahl der Personen die zeitgleich am Coronavirus erkrankt waren) erreichte Ende März / Anfang April ihren Höchststand. Am Dienstag, 31. März 2020, um 18.30 Uhr, wies die Seite des Landes Tirol 52 gemeldet Erkrankungen im Bezirk Reutte aus.

Leider scheint in den aktuellen Corona-Statistiken für den Bezirk Reutte auch eine Personen auf, die an bzw. mit dem Coronavirus gestorben ist.

