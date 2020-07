Viele haben es gesehen. Wenige darüber gesprochen. Geärgert hat es alle Betroffenen. Die Rede ist von dem riesigen Loch in der Straße zur Ehrwalder Almbahn. Jetzt hat ein Bauarbeiter mit Hausverstand die Situation erkannt: er hat ein paar Schaufeln in das riesige Loch geschaufelt und .... das Loch ist zu!

Hut ab und Lob und Dank an den Arbeiter der Firma Parth, er hat gesehen was die Ehrwalder Gemeindeführung wochenlang nicht gesehen hat. Damit ist eine Gefahrenstelle beseitigt, denn jeder ob von oben oder unten kommend wollte diesem Loch ausweichen. Zum Glück ist an dieser Stelle nie etwas passiert. Aber, es gibt noch andere Löcher in Ehrwalds Straßen, die der Gemeindeführung offensichtlich links hinten vorbeigehen.