Warum die Ehrwalder Erschließungsgesellschaft, die unter anderem das Hallenbad, die Kletterhalle und den Eislaufplatz in der Zugspitzgemeinde betreibt, nach relativ kurzer Zeit wieder einen neuen Geschäftsführer gesucht hat, darüber wird hinter vorgehaltener Hand viel spekuliert. Wissen tut außer den Beteiligten aber niemand etwas Genaues. Warum man aus der Bestellung des "Neuen" so ein G`schiß macht, weiß auch kaum einer. Fakt ist, die Zuständigen haben sich für einen Bewerber entschieden, der aus dem Deutschen kommt. Sein Name: Thorsten Unseld. Die einheimischen Bewerber haben es, wie man hört, nicht einmal in den engeren Dreiervorschlag geschafft.

Unseld war zuletzt beim TVB in Garmisch engagiert. Der Merkur.de titelte im Dezember des Vorjahres, "Thorsten Unseld geht: Unfreiwilliger Abschied von GaPa-Tourismus". In dem Artikel von Peter Reinbold wird Unseld so zitiert: „Ich wäre gerne geblieben, ich bin begeistert von der Destination Garmisch-Partenkirchen.“

Begeistert hin oder her, jetzt ist er anstatt an der Nordseite der Zugspitze halt an der Südseite gelandet. Und da erwartet ihn eine große Herausforderung. Soll doch das Ehrwalder Hallenbad neu gebaut oder zumindest saniert werden. Die dafür notwendigen Gelder fließen mittlerweile in Form einer Kurtaxenerhöhung schon. Nur bei der Umsetzung, welches Projektes auch immer, scheint eher Sand in's Getriebe gekommen zu sein. Aber dafür hat man ja jetzt einen Profi engagiert, der die Sache sicher in trockene Tücher bringen wird. Wie hat man seinerzeit so schön gesagt, "Neue Besen kehren gut".