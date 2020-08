AUSSERFERN (red). Der Ehrwalder Bürgermeister Martin Hohenegg war einer der ersten, der den "Tiroler Baukoffer" von GemNova Gemeindebetreuer Reinhard Raggl entgegen nahm. Der Tiroler Baukoffer, eine gemeinsame Initiative der Bezirksblätter mit der GemNova, wird heuer bereits zum zweiten Mal an all jene kostenlos ausgegeben, die ein Haus bauen bzw. eine Wohnung sanieren möchten. Neben einem eigenen Baumagazin mit wertvollen Tipps befindet sich darin ein Gutscheinheft mit tollen Angeboten sowie verschiedenene praktische Dinge wie Bauhandschuhe, Maßband oder Bleistift. Der Tiroler Baukoffer liegt in allen 279 Gemeinden unseres Landes ebenso auf wie in den Regionalstellen der Bezirksblätter. Außerdem wird er auf der Herbstmesse 2020 sowie bei der Häuslbauermesse 2021 an Interessierte verteilt.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk finden Sie hier