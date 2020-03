Am 29. März 2020 ist es soweit! Die 1. Jöchelspitz-Trophy mit einer Länge von ca. 3000 Meter und einem Höhenunterschied von 600 Höhenmeter somit auch der längste Riesentorlauf Österreichs wird an der Jöchelspitz in Bach ausgetragen.

BACH (filo). Gestartet wird in den Klassen Damen und Herren. Es ist auch möglich als Team oder Verein an den Start zu gehen. Es werden die 4 schnellsten Zeiten gewertet und pro Team oder Verein werden 10 Euro an einen gemeinnützigen Verein gespendet. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 200 Startplätze beschränkt. In einem Intervall von 45 Sekunden werden die Läuferinnen und Läufer vom Start, der sich bei der Bergstation befindet auf die Rennstrecke gelassen. Über 80 Tore gilt es zu bewältigen bis man im Ziel bei der Talstation ankommt. Jede Rennläuferin und jeder Rennläufer erhält ein Startpaket mit Regionalen Produkten, ein attraktives Rennläufer-Geschenk und wird somit auch an der Tombola mit einzigartigen Sachpreisen teilnehmen. Mit Sicherheit der größte Hauptgewinn der Tombola wird das Heliskiing für 4 Personen sein. Die Gesamt Mittelzeit bei den Damen und Herren bekommen einen Sonder Preis, wie auch die weiteste Anreise. Die Team- und Vereinswertungen 1. bis 3. Platz erhalten zusätzlich einen Sonderpreis.

Die Anmeldung zur 1. Jöchenlspitz-Trophy ist über das ONLINE Anmeldeportal, www.pentek-timing.at

möglich. Anmeldeschluss ist der 27. März 2020. Weitere Informationen über das Rennen oder die Anmeldung finden Sie unter www.sv-steeg.com.