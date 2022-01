Vergangene Woche präsentierte das Kulturforum Breitenwang wieder ihr besonderes Jahresprogramm nach dem bewährten Motto:

Immer besonders, nie alltäglich, vielfältig.



Für das Kulturjahr 2022 sind wieder verschiedene Veranstaltungen vorgesehen, die, so die große Hoffnung, mit weniger Problemen durchgeführt werden können. Was damit gemeint war, zeigte die kurze Retrospektive von Robert Pacher für das vergangene Jahr.

Das Programm musste teilweise gekürzt bzw. abgesagt werden. So waren beim Filmcircle nur neun statt vierzehn Filme zu sehen und mit knapp 600 Besuchern waren nur gut halb so viele Besucher wie noch 2019 dabei. Dasselbe zeigte sich auch beim weiteren Programm, dort war ebenfalls ein empfindlicher Rückgang an Besucher zu beklagen.

Apropos Besucher, in dieser Saison wird der 20.000ste beim Filmcircle erwartet und das Kulturforum hat angekündigt für diesen eine Überraschung geplant zu haben.

Trotz aller Unsicherheit startet das Kulturforum in die neue Saison mit Ausstellungen, Theatervorstellungen, Filme, Kabarett und Konzerte.

Wer aber nach einem Flyer sucht, den gibt es heuer leider nicht, das laufende Programm finden sie hier und in ihrer Bezirkszeitung.

Eine kurze Aufstellung der Filme für dieses Jahr:

14.01. ÜBER DIE UNENDLICHKEIT

04.02. THE DIARY OF DIANA B.

04.03. DER RAUSCH

15.03. HINTER DEN SCHLAGZEILEN

16.03. MARKO FEINGOLD

01.04. QUO VADIS, AIDA?

06.05. KLAMMER. CHASING THE LINE

03.06. FUCHS IM BAU

Das Programm des Kulturforums startet bereits in den nächsten Tagen mit Christph Kralls „MACBETH. DER KILLER KAM IM KILT“- eine „Dramödie“ in fünf Akten und zwar am Samstag, den 05.02..



Schottland im Jahr 1040. Das Land befindet sich fest in der Hand des Three-Witches-Kartells, das ein Netzwerk von Korruption, Verrat und Message-Control über das Land gezogen hat.

Macbeth, ein skrupelloser Karrierist, besteigt mit Hilfe des Kartells den Thron. Kann das gut gehen?

Mit Gernot Maxa als Macbeth, Christoph Krall als Lady Macbeth, Markus Neumeyer als Duncan & Milan Stodulka als Macduff. In einer Gastrolle: Ingeborg Krall als Hekate.



Weiter geht es dann mit einem JAZZKONZERT vom GREGOR STORF QUARTETT FEAT. MARA MILETIC am Samstag, den 19.02.

Die AUSSTELLUNG VIELG´FALT mit PATRICIA BATKOWSKI-KUDERER findet dann am Samstag 14.05 statt.

Danach folgt eine komplett neue Veranstaltungsreihe, der

BREITENWANGER KONZERTFRÜHLING mit Albert Frey, hier sind an drei Tagen verschiedene Konzerte vorgesehen.

Liederabend ROBERT SCHUMANN, am Samstag, den 21.05.

ARVO PÄRT Stabat Mater/Kantate J. S. BACH, am Donnerstag, den 26.05.

Barockmusik ANDREAS LACKNER am Samstag, den 28.05.

Eine LESUNG MITMUSIK von WULF SCHMID NOERR folgt am Freitag, den 10.06..

Eine AUSSTELLUNG in Zusammenarbeit mit dem Galerieverein Reutte mit Werken von FRITZ BAER UND CAROLA BAER-VON MATHES beginnt am Samstag, den 08.10..

Zur FINISSAGE der Außerferner KULTURZEIT ist ein Kabarett mit HEINZ MARECEK angesetzt und findet, nach mehrmaligen Absagen in den vergangenen Jahren, am Freitag, den 14.10 statt.

MUSIKALISCHE INSZENIERUNGdes KREUZWEGS mit BERNHARD PETZ am Montag den 31.10.(lange Nacht der Krirchen).

Zum Ende des Kulturjahres gibt es natürlich noch das beliebte WEEKENDFOR JAZZ in seiner 14. Auflage am 11. und 12.11.

In diesem Jahr unterhalten sie: MARY B. GOOD und SAXOFOUR am Freitag und ULRICH DRECHSLER am Samstag .

Das Kulturforum Breitenwang hat sich auch diesmal wieder viel Mühe gegeben um seinen Gästen eine breite Palette an kultureller Vielfalt zu bieten.

Nähere Auskünfte, Fakten/Daten finden Interessierte unter www.kulturforum-breitenwang.org und www.filmcircle.at.