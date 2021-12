REUTTE. Keine Weihnachtspost, sondern Spenden verteilen die Elektrizitätswerke Reutte schon seit einigen Jahren zur Weihnachtszeit. Heuer stellte der heimische Energieversorger 2000 Euro für den Guten Zweck zur Verfügung.

Jedes Jahr werden die Spendenempfänger in Kooperation mit der Marktgemeinde Reutte ausgewählt. Dieses Mal fiel die Wahl auf die Vinzenzgemeinschaft und den Verein Mannsbilder. Sie erhielten je 1.000 € an Spendengeldern.

Wichtige Aufgaben werden erfüllt

„Gerade in Corona-Zeiten hat sich die große Bedeutung regionaler Beratungs- und Hilfsorganisationen bestätigt. Zahlreiche Menschen sind aufgrund der Krise von finanziellen oder seelischen Problemen betroffen. Die Vinzenzgemeinschaft wie auch die Mannsbilder helfen Menschen schnell und unbürokratisch. Deshalb fiel die Wahl 2021 auf diese beiden Organisationen als Dankeschön für ihre tolle Arbeit.“, erläutert Bgm. Günter Salchner bei der Spendenübergabe.

Auch Dr. Christoph Hilz, Vorstand der EWR AG, schließt sich dem an: „Die Vinzenzgemeinschaft und der Verein Mannsbilder leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Auch wir bedanken uns herzlich für das großartige Engagement dieser Organisationen.“

Zur Sache

Die Vinzenzgemeinschaft kümmert sich in einem Ort oder Seelsorgeraum um Menschen in seelischer und materieller Not, unabhängig ihrer Herkunft oder ihres Religionsbekenntnisses. Seit über 40 Jahren (gegr. 1979) sind sie auch am Standort Breitenwang vertreten und 2016 wurde ihr Wirkungskreis offiziell auf den gesamten Seelsorgeraum Reutte erweitert.

Die Männerberatung Mannsbilder Tirol unterstützt Männer dabei, einen guten, gewaltfreien und verantwortungsvollen Weg aus Krisen zu finden. An fünf Standorten in Tirol bieten sie kostenlose und anonyme Beratung für Männer und Burschen an, seit 2020 auch in Reutte.

