BEZIRK REUTTE (eha). Strom wird 2021 billiger, der Erdgaspreis bleibt unverändert und der Tausch von Smart Metern startet.

Wie der Außerferner Energieversorger in einer Aussendung mitteilte, wird der Strompreis im nächsten Jahr gesenkt - beim Tarif ewr. PUR um 2,8% - was vor allem in der aktuellen Situation zu einer Entlastung ihrer Kunden führt. Zusätzlich biete man auch weiterhin Fixtarife für zwei Jahre an.

Ausbau erneuerbare Energien

Das Ziel, den Stromverbrauch bis 2030 durch 100% erneuerbare Energien abzudecken, bedeutet für die EWR weitere Investitionen in den Ausbau ihrer Kraftwerkskapazitäten. Aktuell wird beispielsweise das Kraftwerk Kniepass erneuert, welches rund 13,7 Mio. Euro verschluckt. Aber auch Energieträger wie Wind und Photovoltaik werden in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen.

"Als regionaler Energieversorger setzen wir bereits von Beginn an auf erneuerbare Energien und

bieten unseren Kunden bei allen Tarifen 100% erneuerbaren Strom. Einen Großteil davon erzeugen

wir mit unseren eigenen Wasserkraftwerken direkt in der Region, was uns als Energieversorger be-

sonders stolz macht."

Smart Meter Rollout startet 2021

In Österreich sollen bis 2022 95% der Haushalte auf intelligente Stromzähler umgerüstet werden. Für das Außerfern sind im Oktober die ersten Lieferungen mit 3.600 Smart Metern angekommen. Der Einbau beginnt im Frühjahr 2021, ausgehend von Reutte und Breitenwang.

Die Vorteile

Der große Vorteil von Smart Metern ist die zeitnahe und stichtagsgenaue Übermittlung des Strom- verbrauches unserer Kunden durch Fernauslesung. Mitteln aktuellerer Energiedaten können besse- re Verbrauchs- und Prognosestatistiken erstellt werden. Zukünftig haben Kunden auch die Möglich- keit, Energiefresser zu identi zieren, den Smart Meter in eine Smart Home Umgebung einzubauen, sowie über ein Energiedatenportal auf unserer Homepage ihren Stromverbrauch zu überwachen.

Netzausbau

Um die Versorgungssicherheit und die Übertragungskapazität zu erhöhen investieren die EWR in diesem Jahr rund 6 Mio. € in ihr Netzgebiet .Großprojekte sind dabei beispielsweise die Verkabelung des Lechtals von Elbigenalp bis Steeg, die Vorbereitung des Smart Meter Rollouts sowie die Erneuerung der 25kV Anlage im Bereich der EWR Zentrale.

Außerdem wurde das Erdgasnetz um rund 7,6 Kilometer ausgweitet und 138 neue Kunden an das Erdgasnetz angeschlossen. Dafür wurden zwei Millionen investiert.

Im Jahr 2021 fließen weitere 8 Mio. € in den Neubau des Umspannwerkes Plansee oder in die Verkabelung von Freileitungen im Raum Zwischentoren und oberes Lechtal. Im Bereich Erdgas werden zusätzliche 2 Mio. € in die Erweiterung des Netzes investiert.