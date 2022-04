Am Ostermontag hatte das alte Gasthaus am Vilsalpsee letztmalig geöffnet. Jetzt beginnt die Umsetzung des Neubaus. Der kostet deutlich mehr als ursprünglich geplant.

TANNHEIM. Erst seit wenigen Wochen in ihren Ämtern, mussten Tannheims neuer Bürgermeister Harald Kleiner und der neue Gemeinderat eine weitreichende Entscheidung treffen: Sie mussten darüber abstimmen, ob man trotz hoher Mehrkosten das neue Gasthaus am Vilsalpsee baut.

3,95 Millionen Euro waren ursprünglich veranschlagt. Aber dieser Betrag reicht bei weitem nicht aus. Heute geht man von einer Projektsumme von 5,3 Millionen Euro aus. Gründe für die Preissteigerung gibt es mehrere.

Gründe für die Kostensteigerung

Da sind einerseits allgemeine Preissteigerungen, die derzeit die gesamte Baubranche, und somit die Bauherren, betreffen. Dazu kommen diverse Mehrleistungen, die sich im Zuge der Projektweiterentwicklung ergeben haben. So braucht es eine größere Kubatur im Bereich der Technikräume. Der Bedarf dafür hat sich erst bei den Detailplanungen ergeben.

Wärme wird dem Boden entzogen

Und dann ist da die Abänderung der Heizungsanlage. Ursprünglich wollte man das Gebäude mit Hackschnitzeln beheizen, jetzt holt man sich die benötigte Wärme aus der Erde. Das ist zunächst teurer, dafür aber sehr umweltfreundlich und langfristig gesehen günstig.

Ist die Erdwärmeanlage erst einmal in Betrieb, verursacht diese kaum mehr Kosten. 13 Sonden werden dafür 80 bis 100 Meter tief in die Erde getrieben. "In acht bis zwölf Jahren hat sich diese Anlage amortisiert", erzählt Kleiner von den langfristigen Vorteilen im Preisbereich und davon, dass diese Heizung keine Abgase verursacht. "Das ist eine saubere Sache und passt sehr gut in das Schutzgebiet."

35 Prozent Preissteigerung

Trotzdem: Einfach fiel es den Gemeinderäten nicht, die Mehrkosten von 1,35 Millionen Euro, bzw. rund 35 Prozent, zu genehmigen. Mit 8:5 Stimmen sprach sich der Gemeinderat aber mehrheitlich dafür aus, das Projekt umzusetzen.

Die Gemeinde muss einen Kredit aufnehmen, um das neue Gasthaus bauen zu können. Das war von Beginn an klar. Nun fällt die benötigte Kreditsumme höher aus, als ursprünglich gedacht. Von Seiten der Bezirkshauptmannschaft wurde der Gemeinde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,5 Millionen Euro genehmigt. Dieses Darlehen ist die Basis für die Gesamtfinanzierung. "Finanziell ist das eine bittere Pille. Aber es gibt keinen Plan B", erklärt Bürgermeister Harald Kleiner.

Das alte Gasthaus wurde noch einmal genau angesehen. Und erneut habe sich gezeigt, dieses Objekt ist am Ende seiner Lebenszeit angelangt. Eine Sanierung wäre nicht mehr rentabel.

Der zeitliche Fahrplan

Der zeitliche Fahrplan ist "knackig". Am Ostermontag hatte das alte Gasthaus letztmalig geöffnet. Bis Ende April wird das Haus leergeräumt. Dann darf noch einmal die Feuerwehr für eine Übung ins Haus. Danach beginnen die Abriss- und Neubauarbeiten. "Unser Wunsch ist es, dass wir rechtzeitig bis Weihnachten aufsperren", erzählt Kleiner. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, werde sich zeigen. Die Hoffnung ist jedenfalls groß, denn der Vilsalpsee ist ganzjährig ein beliebtes Ausflugsziel.

In den kommenden Wochen und Monaten werden Besucher des Naturschutzgebietes zunächst aber neben der wunderbaren Landschaft auch viele Bauarbeiter samt ihrer Maschinen sehen. "Aber das ist zeitlich begrenzt", wirbt Kleiner für Verständnis. Und wenn dann erst einmal alles fertig ist, werde man eine völlig neue Qualität anbieten können.

