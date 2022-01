Mit der Ziehung der Hauptpreise wurde die Weihnachtsaktion 2021 der Reuttener Kaufmannschaft beendet. Die Schlussveranstaltung fand in gewohnter Form statt und war doch sehr speziell.

REUTTE. And the winner is: Fabian Kerber aus Höfen. Er wurde als Hauptgewinner der Weihnachtsaktion 2021 gezogen und darf sich über Kaufmannschaftsgutscheine im Wert von 5000 Euro freuen.

"Erschwerte" Übergabebedingungen

Sein (vermutlich) strahlendes Siegergesicht bekamen die Vertreter der Kaufmannschaft, die Hauptsponsoren und die weiteren Hauptgewinner leider nicht zu sehen, der Höfener lebt in Deutschland und war bei der Schlussveranstaltung nicht dabei. Aber seine Gattin Theresa, die strahlte, allerdings sah man auch das nur am Bildschirm, sie war via "Zoom" zugeschalten.

Der "Bildschirm" musst auch im Fall des zweiten Preises (Kaufmannschaftsgutscheine im Wert von 1500 Euro) das "Lächeln" der Gewinnerin, Frau Christina Grißmann aus Breitenwang, zu den anderen bringen. Auch sie konnte leider nicht live vor Ort sein.

Der Freude tat das in beiden Fällen keinen Abbruch, das Gewinnerfoto in gewohnter Weise konnte aber nicht gemacht werden.

Die weiteren Preisträger

Den übrigen Preisträgern konnten Obmann Christian Senn und die weiteren Vertreter der Kaufmannschaft aber persönlich gratulieren, sie waren bei der Gewinnübergabe dabei. Platz drei, und damit KM-Gutscheine im Wert von 1000 Euro, gewann Ursula Walser aus Breitenwang. Platz vier, Familiensaisonkarte Vitales Land, ging an Sandra Wörle aus Bregenz, über den fünften Platz (Flatscreen, RedZac-eWelt) freute sich Felix van Baer aus Vils und den 6. Preis (Skier von Hervis Sports Reutte) konnte Johannes Mutschlecher aus Reutte entgegen nehmen.

Die Bilanz ist sehr positiv

Kaufmannschaftsobmann Christian Senn zog nach der Veranstaltung Bilanz. Und die fiel gut aus, dabei zeichnete sich am Beginn der Gewinnaktion 2021 ein massiver Umsatzrückgang ab, der am Ende aber mehr als wett gemacht wurde.

Senn: "Nach den ersten zwei Zwischenziehungen hatten wir echte Sorgen, dass uns die Umsätze wegbrechen." Die große Gewinnbox, in der alle teilnehmenden Lose landen, zeigte nach den ersten Einkaufswochen eine ungewöhnlich niedrigen Füllstand. Kein gutes Zeichen. Corona hinterließ wohl Spuren.

"Wir haben dann die Betriebe im Bezirk angeschrieben und angeregt, diese sollen ihren Mitarbeitern zu Weihnachten doch bitte Kaufmannschaftslose schenken und damit die Kaufkraft in der Region halten, das ist dann auch passiert", freut sich Senn.

Am Ende der Aktion, also nach dem 24. Dezember 2021, war das Aufatmen groß, der "Allzeithöchststand" an Losen in der Box aus dem Jubiläumsjahr 2019 wurde erreicht, vielleicht sogar leicht übertroffen, so ganz genau lässt sich das nicht sagen. "Wir waren fassungslos", versichert ein glücklicher Kaufmannschaftsobmann.

Viele Gutscheine sind noch im Umlauf

Einen Unterschied zum Ergebnis aus dem Jahr 2019 gibt es dann aber doch: Damals resultierten die Lose großteils aus tatsächlich bereits getätigten Verkäufen, während diesmal noch sehr viele Gutscheine, für die aber ebenfalls Lose ausgegeben wurden, "unterwegs", also noch nicht eingelöst sind. Für die Mitglieder der Kaufmannschaft hat das auch etwas Gutes: In nächster Zeit wird wohl noch so einiges eingekauft, und dann halt mit den Gutscheinen bezahlt.

