Neue, grenzüberschreitende Projekte, eine sehr positive Bilanz, sowie Maßnahmen aufgrund der Covid-19-Krise wurden bei der Generalversammlung der Regionalentwicklung Außerfern (REA) präsentiert.

AUSSERFERN (eha). Insgesamt 222 Förderfälle mit einem Investitionsvolumen von € 66,7 Mio. stehen seit Beginn der aktuellen Programmperiode im Jahr 2015 zu Buche. Hierfür konnte REA € 19,2 Mio. an Förderungen an Land ziehen. Im Jahr 2019 kamen 31 neue Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund € 6,1 Mio. hinzu.

Qualitätstourismus weiter forcieren



Das größte Leuchtturmprojekt betrifft die Entwicklung des „Lechradwegs“ von der Mündung des Flusses in die Donau über Augsburg und das Allgäu bis nach Steeg. Neben der Digitalisierung und der E-Mobilität wird hier der Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung des naturnahen Qualitätstourismus entlang des Lechs gelegt. Im Zuge dieses Projekts vertieft sich auch die Zusammenarbeit mit Augsburg. Weitere grenzüberschreitende Projekte betreffen die Angebotsoptimierung bei den Regionalbahnen, die Besucherlenkung an den Gebirgsflüssen, den Aufbau einer Burgenpartnerschaft Allgäu-Außerfern und die Entwicklung von gesundheitstouristischen Angeboten einschließlich Ausbildung von Kneipp-Gesundheitstrainern.

Im Tannheimer Tal arbeitet REA zusammen mit dem TVB und den Gemeinden im Rahmen der Euregio via salina zudem intensiv an einer Vertiefung der Tourismuskooperation mit Bad Hindelang.

Wichtige Projekte in der Region

Im Bezirk Reutte konnten heuer bereits einige wichtige Projekte umgesetzt werden, die REA unterstützen konnte. Die Palette reicht vom Aufbau der Tagespflege in Elbigenalp und der medizinischen Versorgung im oberen Lechtal bis zur Neuerrichtung der Forchacher Hängebrücke. Im Zwischentoren steht die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts für den Raum Ehrwald-Lermoos-Biberwier an.

COVID-19-Investitionsprämie

Einen großen Beratungsschwerpunkt wird REA nun auf die COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen legen. „Die Zeiten sind sicherlich schwierig, aber Land und Bund haben entsprechend reagiert. Die Fördersituation für Investitionen in die betriebliche Weiterentwicklung war noch nie so gut wie heute“, resümiert REA-Geschäftsführer Günter Salchner. Interessierte Unternehmen können sich jederzeit mit der Wirtschaftskammer oder mit REA in Verbindung setzen.