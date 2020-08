Andere Bergbahnen erleben gerade einen Boom. Die Touristen, die auf ihren Billigurlaub in südlichen Gefilden verzichten, wollen auf den Berg. Die Bergbahnen sind frequentiert wie nie zuvor. Da sollte doch der Verkauf der Reuttener Hahnenkammbahn kein Problem sein. Ist es scheinbar aber doch.

Vor wenigen Tagen meinte Mag. (FH) Hannes Embacher, als Sprecher von Komm.-Rat Anton Pletzer: "Es ist korrekt, dass wir in Verkaufsverhandlungen stehen". Mittlerweile scheinen die Verhandlungen aber beendet zu sein. Nun tritt ein neuer Interessent auf den Plan. LA Mario Gerber bekundet sein Interesse am Kauf der Bahn seines Onkels: "Mir liegt sehr viel am Herzen, dass die Region eine funktionierende Bahn hat die mit innovativen Impulsen den Tourismus und die Wirtschaft ankurbelt. Da die jetzigen Verhandlungen über einen Verkauf an Externe sich als sehr schwierig darstellen, überlege ich ernsthaft das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder zu übernehmen!".

Da kann man nur hoffen, dass sich die familieninternen Verhandlungen nicht in die Länge ziehen und der neue Betreiber der Bahn schon in Kürze Mario Gerber heißt. Da hätten die Bahnen einen kompetenten Touristiker als neuen Eigentümer, dem das Wohl der Hahnenkammbahn am Herzen liegt. Da stünde dann auch einer umgehenden Inbetriebnahme der Bahn vermutlich nichts mehr im Weg. Und das wäre im Sinne aller Beteiligten, die unter der Stilllegung der Bahn nun schon lange Zeit leiden.