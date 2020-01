Jedes Jahr „the same procedure“ beim Verein lech.tember in Elmen

ELMEN (filo). Wer kennt die Geschichte nicht vom Diener James und seiner Herrin Miss Sophie, die zum alljährliche Geburtstagsdinner ladet, die hochrangigen Gäste aber aus Altersgründen bereits verstorben sind. So muss der Butler James gezwungener Weise in die Rolle der Geladenen schlüpfen und dabei in einem mehrgängigen Menü mit der Gastgeberin mit Hochprozentigem anstoßen. Zur Freude der Gastgeberin, für den Buttler wird die Lage aber von Gang zu Gang auf Grund des Konsums von Alkohol eine größere Herausforderung. „Dinner for One“ heißt das amüsante Stücke, das seit Jahren zu Silvester im TV zum Jahreswechsel rauf und runter gespielt wird. Aber auch der Verein lech.tember aus Elmen unter Obmann Bgm. Heiner Ginther hat sich mittlerweile das Stück traditionell zur Jahreswende aufgelegt. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Naturparkaus auf der Klimmbrücke kamen die Theaterfreunde am Vortag des Silvester voll auf ihre Rechnung. Als erstes Stück spielten die Mitglieder des Vereines die „alljährlich vorgeschriebene Jahreshauptversammlung“, in humoristischer Art und Weise, inklusive Berichtes des Obmannes, des Kassa- und Tätigkeitsbericht. Dass hier einiges im Schrägen lag, kann man sich vorstellen. Im Anschluss, nach einer kurzen Pause zur Stärkung kam es dann zum Höhepunkt des Abend. „Dinner for One“ auf deutsch, gespielt von Werner Ginther als Buttler James und Beate Palfrader als Miss Sophie. Beide Darsteller überzeugten durch ihr begnadetes Talent, Theater zu spielen und brachten die Besucher zu wahrlichen Lachsalven. Alles in allem ein gelungener Theaterabend, der mit anschließenden Gesprächen im gemütlichen Rahmen seinen Ausklang fand. Die nächste Veranstaltung von lech.tember findet am 19. Januar in Form von „Literatur am Lech“ statt, am 5. März wird es dann ein Kabarett mit dem „Prinz der Provinz“ geben.