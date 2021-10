Bei traumhaft schönem Herbstwetter wurde am Samstagvormittag der neugestaltete Untermarkt von Reutte offiziell eröffnet.

REUTTE. Bürgermeister Günter Salchner nützte den Tag, um sich bei all jenen zu bedanken, welche die Umsetzung dieses "größten Infrastrukturprojektes der Gemeinde seit vielen Jahren" ermöglicht haben.

Große Eröffnungsfeier

Das Interesse an der Eröffnungsfeier war von Beginn an riesig. Der gesamte Untermarkt verwandelte sich dafür in einen großen Marktplatz mit vielen Angeboten und Attraktionen.

Der letzte Stein wurde gesetzt

Nach dem offiziellen Teil mit Segung und Ansprachen beim Zeillerplatz marschierten die Festteilnehmer, angeführt von der Bürgermusikkapelle Reutte, schließlich vor zum Hautpkreisverkehr. Hier, am Eingang zum Untermarkt, wurde der letzte Stein offiziell gesetzt. Diesen Akt nahmen Bürgermeister Günter Salchner und sein Vorgänger Luis Oberer gemeinsam mit zwei Schülern vor: Nora Schonger und Martin Jäger, beide neun Jahre alt, stehen symbolhaft für die Zukunft von Reutte.

Feiern Sie mit

Das Fest in Reutte dauert heute, Samstag, 9. Oktober 2021, noch bis in den Abend hinein an. Dann geht dieser Festtag nahtlos in die "Nacht der Museen" über.

Ein ausführlicher Bericht über die Eröffnungsfeier folgt.