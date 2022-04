In Jungholz macht man sich daran, die Gemeinde mit Breitband-Internet zu versorgen. Zeitgleich verschwinden die Stromleitungen im Boden.

JUNGHOLZ. "Oben" ein schmuckes, traditionelles Dorf, im Boden schon bald zeitgemäße Leitungstechnik: Es tut sich was in der Tiroler Exklave. "Das ist mein bislang größtes Projekt in der Gemeinde", sagt Bürgermeisterin Karina Konrad.

Themen unserer Zeit

Bürger und Besucher werden sich in den kommenden Monaten mit Baustellen im Ortsbereich abfinden müssen. Die sind aber unbedingt notwendig, versichert Karina Konrad. Der "Breitbandausbau" ist ein Thema unserer Zeit. Ohne schnelles Internet geht schon heute (fast) nichts mehr, und in der Zukunft wird die Bedeutung weiter wachsen. Dazu kommt die Notwendigkeit, das Stromnetz zukunftsfit zu machen.

Datenmengen werden größer

Da könne auch die beste Funkverbindung nicht mithalten: "Die Datenmengen werden immer größer", weist Konrad auf die aktuellen Entwicklungen hin. Und spätestens seit Corona und allfälligen damit verbundenen Maßnahmen sei klar geworden, wie wichtig heute Videotelefonie, Homeoffice, Online-Unterricht und ähnliche Bereiche sind. Eine gutes Datennetz ist die Basis, dass all das funtkioniert.

Versorgungssicherheit wird erhöht

Die Leitungen für die Breitbandversorgung werden im Boden vergraben. Das macht man Hand in Hand mit den Stromleitungen. Noch werden die Gebäude im Ort mittels Freileitungen angespeist. Das ist optisch nicht schön und ist hinsichtlicher der Versorgungssicherheit problematisch: Im Winter 2018 war Jungholz einen ganzen Tag lang von einem Stromausfall betroffen. Das sei Ansporn gewesen, so etwas tunlichst in Zukunft zu vermeiden.

Angebot an die Bürger

Und so werden in den kommenden Monaten eben nicht nur Datenleitungen verlegt, sondern eben auch die Stromleitungen. Von Seiten der Gemeinde und des Netzanbieters werden diese Leitungen bis an die Grundstücksgrenzen herangeführt. Ob man in der Folge anschließen will, könne jeder für sich entscheiden, berichtet die Gemeindechefin.

Wissend, dass es sicher Haushalte bzw. Personen geben wird, die sich derzeit nicht für einen Anschluss, der natürlich Geld kostet, entscheiden können, beruhigt Konrad: "Es geht natürlich auch später."

Dann könnte es allerdings teurer werden, als derzeit. Nicht weil ein späterer Anschluss mit höheren Gebühren verbunden ist, sondern weil man sich jetzt an den von der Gemeinde bzw. dem Stromnetzbetreiber (AllgäuNetz) durchgeführten Leitungsbau anhängen kann. Das könnte unter Umständen kostengünstiger sein als ein Einzelprojekt.

Nach Ostern geht es richtig los

Die Bürger ihrer Gemeinde hat Karina Konrad im Vorfeld umfassend informiert und will diese auch künftig fortlaufend am Stand der Dinge halten.

Nach Ostern sollen die Bauarbeiten anlaufen. Schritt für Schritt wird man sich dann durch den Ort "durchgraben". Das geht nicht ohne Behinderungen. Allfällige Baustellen werden aber gut ausgeschildert, so dass (hoffentlich) jeder an sein Ziel kommt.

