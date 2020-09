Ein schier endloses Theater scheint nun doch vor dem Abschluss zu stehen. Die Hahnenkammbahn von noch-Eigentümer Peter Gerber dürfte schon nächste Woche in gute Hände kommen. Die seriöse Pletzer-Gruppe will kommende Woche den Kaufvertrag unterschreiben. Da wird sich so manch involvierter Außerferner Touristiker und Lokalpolitiker insgeheim wohl denken, "Gott sei Lob und Dank ist dieses Tohuwabohu ausgestanden".

Vor kurzem noch hat sich LA Mario Gerber redlich darum bemüht, eine familieninterne Lösung zustande zu bringen. Mario Gerber meinte vor knapp einem Monat: "Mir liegt sehr am Herzen, dass die Region eine funktionierende Bahn hat die mit innovativen Impulsen den Tourismus und die Wirtschaft ankurbelt. ... ich überlege ernsthaft das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder zu übernehmen!".

Daraus wurde dann nichts. Sehr zum Leidwesen von LA Mario Gerber, wie er sagt: "Leider gab es Familienintern keine Übereinstimmung und mein Credo war ganz klar 100% oder eben nicht! Schade, hat man aber zu akzeptieren, wir haben intern nach wie vor ein super Verhältnis - aber das positive - die Verhandlungen mit Pletzer sind auf der Zielgeraden - Preis wurde übereinstimmend getroffen - jetzt liegt es an Pletzer den Vertrag zu unterschreiben!".

Noch-Eigentümer Peter Gerber hat dazu am 31. 8. nur knapp gemeint: "Es gab keine familieninternen Verhandlungen. Mit Pletzer gibt es Verhandlungen, aber kein Abschluss und keine Zielgerade".

Heute stellt die Sprecherin von KR Anton Pletzer, Lisi Mair klar: "Wir teilen mit, dass die Pletzer-Gruppe mit Herrn Peter Gerber in Verhandlung ist, diese sich jedoch sehr schwierig gestalten. Wir sind jedoch bereits im Endstadium und es ist damit zu rechnen, dass nächste Woche, sollten keine weiteren negativen und noch nicht zur Kenntnis gelangten Ungereimtheiten und Schwierigkeiten auftreten, der Vertrag unterzeichnet wird". Und abschließend meint die Pletzer-Sprecherin: "Es waren sehr schwierige und aufwendige Verhandlungen und wir hoffen, dass durch diese Übernahme von der Pletzer-Gruppe für das Außerfern ein Beitrag geleistet werden konnte".

Da hat Frau Mair den Nagel auf den Kopf getroffen, da wird so manchem Touristiker im Reuttener Raum ein Stein vom Herzen fallen, wenn die Tinte der Unterschriften unter den Kaufvertrag endlich trocken ist. Damit wäre nicht nur die bevorstehende Wintersaison für die Reuttener gesichert, sondern auch eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.