REUTTE (rei). Erfreuliche Zahlen für das Jahr 2019 konnten die Betreiber der Alpentherme Ehrenberg vorlegen. Die Wohlfühloase in Reutte fährt Gewinne ein.

Das ist nicht alltäglich: Häufig müssen öffentliche Schwimmbäder und Saunaanlagen im laufenden Betrieb kräftige Abgänge hinnehmen. Bei der Alpentherme in Reutte ist das anders, sie schreibt "schwarze Zahlen". Über Besucherzahlen und die Umsatzentwicklung informierten kürzlich Thomas Eichhorn von der Betreiberfirma GMF und Betriebsleiter Sebastian Heckelmiller.

Kräftiges Besucherplus

Demnach stieg die Zahl der Besucher in den ersten zehn Monaten des Jahres um 6,46 Prozent auf 161.644. Der Brutto-Umsatz wuchs zeitgleich sogar um 8,01 Prozent an und lag bei 2.978.292 Euro. Doch nicht nur die Einnahmen gingen nach oben, auch die zu bestreitenden Kosten hatten ein Plus vor der Zahl. Dieser Zuwachs betrug insgesamt 3,28 Prozent, die Betriebskosten lagen somit bei 2.348.181 Euro, wobei zum Zeitpunkt der Präsentation noch nicht alles abgerechnet war.

Der größte Anteil an den Ausgaben entfällt auf das Personal. 1.163.209 Euro wurden in den Monaten von Jänner bis Oktober 2019 für Löhne und Gehälter ausgegeben, ein Plus von 3,7 Prozent.

Beim Personal hat die Alpentherme Ehrenberg mit einem unangenehmen Problem zu kämpfen: Mitarbeiter sind kaum zu bekommen. "Niemand will am Wochenende oder am Abend arbeiten", benannte Eichhorn dann auch den "Knackpunkt".

Positive Umsatzentwicklung

Blendet man die Probleme bei der Personalsuche aus, überwiegt das Positive. Besonders wichtig dabei: Die Umsatzentwicklung. So wurde der Gesamtumsatz 2019 (Hochrechnung) gegenüber 2012 (dem ersten vollen Geschäftsjahr nach der Eröffnung, Anm.) mehr als verdoppelt! Besonders erfreulich dabei ist der Umstand, dass der Gastrobereich hier eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Für 2019 rechnet man hier erstmals mit einem Gesamtumsatz von über einer Million Euro. Über 2/3 werden dabei im Restaurant der Saunawelt erzielt.

Die Sauna nimmt in der Alpentherme allgemein eine Sonderstellung ein. Während im Badebereich der Pro-Kopf-Umsatz bei "nur" 10,88 Euro liegt, werden in der Sauna 28,97 Euro je Gast gutgeschrieben (Eintritt und Gastro).

Der Gemeinderat nahm die neuesten Zahlen wohlwollend zur Kenntnis. Bürgermeister Luis Oberer sprach von einer "Erfolgsgeschichte".