AUSSERFERN. Am Samstag, den 29. Mai 2021 veranstaltete der Landeswasserrettungszug Tirol im Bezirk Reutte eine Übung mit Hubschrauber. 31 Einsatzkräfte aus ganz Tirol und 40 Statisten aus Reutte beteiligten sich bei dieser Übung. Verschiedene Szenarien am Plansee und in Stanzach am Lech stellen die Retter auf die Probe.

Annahme der Übung war die komplette Sperre der L255 Planseestraße. Eine durch Hochwasser eingeschlossene Schülergruppe musste im Bereich Seewinkel evakuiert werden. Hierfür wurden Rettungsboote und Besatzung mit einem Hubschrauber eingeflogen. Weitere Szenarien wie ein gekentertes Boot am Kaiserbrunnen, Verletzte beim Planseeablauf, ein verunglückter Segler sowie ein Kajak Unfall am Lech zwischen Stanzach und Forchach mussten ebenso bewältigt werden.

Die geforderten Wasserretter leisteten hervorragende Arbeit. Das Zusammenarbeiten verschiedener Einsatzstellen funktionierte reibungslos. Für die Führungskräfte des Landesverbandes Tirol sind diese Übungen sehr wichtig, um bei Hochwasserkatastrophen im ganzen Land gerüstet zu sein.