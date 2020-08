Lechtalcup - Siegerehrung bei heißen Temperaturen statt Schnee

ELBIGENALP (filo). Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen trafen sich die Skitalente aus dem Lechtal zur Siegerehrung der vergangenen Saison, die Corona bedingt verschoben wurde. Bei einer Rodel Gaudi am Wally Blitz in Elbigenalp wurde viel gelacht und kräftig Gas gegeben. Im Anschluss verkündete Obmann Marcel Fetz die Ergebnisse und Lothar Wolf überreichte die Pokale. Die Gesamtwertung der Damen gewann Lea Kerber vom SV Weißenbach und Leander Köck vom SPV Stanzach. Die Mannschaftswertung 2020 konnte der SV Steeg für sich entscheiden. Als Überraschung erhielt jedes Kind eine Freifahrt am Wally Blitz von Armin Knittel.