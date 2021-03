AUSSERFERN. Seit vier Jahren ist Florian Selb im Rettungsteam der ARA Flugrettung in Reutte. Hoch oben am Himmel, wo die Luft dünn ist, sind die Herausforderungen groß. Das Anforderungsprofil an den Flugretter ist hoch. Mehrjährige Erfahrung im Rettungsdienst, Ausbildung zum Bergretter und mehrjährige Erfahrung als aktiver Bergretter mit zusätzlicher Ausbildung zum Notfallsanitäter sind Grundvoraussetzungen.

Dazu kommt eine Portion Glück! Nach positiver Bewerbung und Vorselektion folgt eine der größten Hürden: das anspruchsvolle Auswahlverfahren, das aus einem Hearing, einem flugmedizinischen Eignungstest und einer Überprüfung der Alpintauglichkeit besteht. Den Abschluss bildet eine praktische Prüfung. In Florians Fall war das in Vorarlberg, in einem Klettergarten. Dort musste er unter Zeitdruck, aber mit allen Sicherheitsvorkehrungen, einen verletzten Kletterer aus der Felswand bergen. Nachdem er bestanden hatte, folgten die Einschulung am RK2 und mehrere Einsätze mit einer erfahrenen Crew, um die Abläufe kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.

Starkes Team

Florian Selb war schon immer von der Flugrettung fasziniert. Einem Menschen in einer Notlage helfen zu können oder ihm gar das Leben zu retten, gebe ihm "eine große Zufriedenheit", erklärt er. "Es gibt aber auch Momente, die schwer zu verkraften sind, besonders wenn Kinder involviert sind." Dann hilft reden. Im Team werden alle Einsätze hinterher besprochen, auch um Abläufe zu optimieren und dem Patienten bestmöglich zu helfen. "Das Team als gesamtes ist enorm wichtig. Wir begegnen uns alle respektvoll und auf Augenhöhe und es herrscht ein sehr familiäres Verhältnis, was ich total schätze", beschreibt Florian.

16-Stunden-Dienste

Hauptberuflich arbeitet der 30-Jährige im eigenen Sägewerk in Häselgehr. Zwei bis viermal im Monat verbringt er seinen 16-Stunden-Dienst am Hubschrauberstützpunkt des RK2 in Ehenbichl.

Die Aufgaben des Flugretters beschreibt Florian so: "Bei der ARA Flugrettung in Reutte teilen sich zwölf Flugretter den Dienst auf. Das Team besteht aber nicht nur aus Flugrettern. Gestartet wird immer zu viert: ein Pilot, ein Notarzt, ein Windenoperator und ein Flugretter. Los geht es um 7.00 Uhr morgens. Zu dieser Zeit sind die Retter einsatzbereit, die Maschine ist gecheckt, die Berge- und medizinischen Materialien kontrolliert und Funkcheck getätigt. Das Dienstende wurde auf Grund der Nachtflugtauglichkeit auf 23:00 Uhr ausgedehnt."

Der Allrounder

Bei einem Einsatz kommen auf Florian gleich mehrere Aufgaben zu: Als Notfallsanitäter am Einsatzort und darüber hinaus bei Einsätzen im Gebirge auch noch als Bergespezialist. Aus Prinzip werde vor jedem Einsatz ausgewogen, ob die Bergung möglich ist, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Was die Faszination Flugretter ausmacht, wollten wir abschließend noch wissen.

„Das Tolle an dieser Tätigkeit ist, dass jeder Tag anders ist und man nie wissen kann, was passiert“, berichtet Florian, „manchmal gibt es ruhige und entspannte Tage und dann wieder Tage, an denen man physisch und psychisch sehr beansprucht wird. Aber ich freue mich immer auf die Herausforderungen, die jeder Tag bringt und bin glücklich, ein Teil eines so tollen Teams sein zu dürfen!"