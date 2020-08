Bisher waren die Almen eher unter Naturliebhabern als Ausflugsziel beliebt. Jetzt, wo sich viele Massentourismus-Fetischisten nicht mehr in den Billig-Flieger trauen und Angst vor den spanischen und kroatischen Coronaviren eingeimpft bekommen haben, werden die Almen zu deren beliebten Ausflugsziel. Da kommt man gratis ans Ziel, ist einen Tag an der frischen Luft und nimmt dafür die An- und Rückreise im eigenen Fahrzeug gern in Kauf. Und wenn man Glück hat, wird einem auch noch ein satter Stau geboten. Denn der Deutsche zum Beispiel fährt liebend gern im Stau: bei Stau siehst du verdammt viele deutsche Autonummern. Wenn kein Stau ist dagegen kaum eine.

Mittlerweile stehst du nicht nur beim Spar oder M-Preis an der Kasse in der Schlange hinter vermummten schweißelnden Touristen, sondern auch bei der Essensausgabe auf bzw. vor den Almhütten. Das Vieh hat keine Ruhe mehr und überall in der Gegend liegt Dreck herum. Wie lange wollen unsere Politiker diesem Treiben noch zuschauen?

Die einheimische Bevölkerung hat von dieser Entwicklung nichts. Der Ehrwalder hat nichts davon wenn am Ortseingang wieder ein neues Billighotel entsteht. Da wird kein einheimischer Arbeitsplatz geschaffen, wie die Politiker beim Spatenstich vollmundig versprechen werden. Diese neuen auf der Billigschiene angelockten Massentouristen, wollen billiges Vergnügen auf unseren Almen. Und der Ortspolitik geht das alles hinten links vorbei.

Fakt ist, wir hatten gestern 282 Neuinfektionen. Auf allen Intensivstationen im Land werden 2.000 Betten freigehalten, für aktuell 19 Erkrankte, sagt der Herr Fellner in seiner OE24-Ausgabe von gestern. Und der Visionär vom Ballhausplatz spricht von besorgniserregenden Zahlen und schürt damit eine Stimmung, die in den nächsten Wochen für noch mehr Almtourismus sorgen wird. Für einen weitläufigen "Ballermann" in luftigen Höhen .... da braucht Mitterer's Felix für seine neue Folge der Piefke-Sage kein Drehbuch schreiben, die Kamera hinhalten und den Alltagswahnsinn filmen reicht vollauf!