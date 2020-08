AUSSERFERN (eha). Unter dem Motto „Mein Tirol. Mein Lieblingsplatz“ ist die JVP Tirol in den Sommermonaten im ganzen Land unterwegs und stellt zum einen über eine Social-Media-Kampagne die Lieblingsplätze junger Tirolerinnen und Tiroler vor und weist zum anderen auf den Handlungsbedarf im Bereich von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen insbesondere für die junge Generation hin.

JVP Landesobmann-Stv. Pascal Winkler organisierte mit seinem Team eine Wanderung gemeinsam mit Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann auf den Schlosskopf sowie ein Gespräch mit NRin. Elisabeth Pfurtscheller im Salzstadl. Mit dabei war auch der junge JVP Bürgermeister aus Holzgau Florian Klotz. Pascal Winkler stellt fest: „Wir können auf unsere Region stolz sein. Unser Bezirk bietet eine Vielzahl an wunderbaren Tourismusdestinationen und auch das Bildungsangebot ist beispielsweise durch die neue HTL gesichert. Allerdings sind die Freizeitangebote für Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren ausbaufähig und viele junge Menschen weichen in ihrer Freizeit auf Nachbarbezirke aus.“ Pascal Winkler sieht hier auch die Gemeinden des Bezirks in der Pflicht. „Das Freizeitangebot für junge Menschen in Reutte kann nur gemeinsam ausgebaut werden. Hier braucht es einen Schulterschluss der Gemeinden aber auch junge Köpfe, die bei diesem Prozess eingebunden werden.“