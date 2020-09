TANNHEIM (rei). Aufgrund der besonderen Situation rund um das Coronavirus wurde heuer der weltliche Teil des Talfeiertages im Tannheimer Tal abgesagt. Die Messe findet aber statt.

Ein einzigartiges Fest

Einen Feiertag wie diesen gibt es nur im Tannheimer Tal: Jährlich am 17. Septmber erinnern sich die Menschen im Außerferner Hochtal daran, dass ihre Vorfahren einst die angreifenden Franzosen abwehren konnten. Dem Tal und seinen Bewohnern blieb wohl großes Unheil erspart. Ein guter Grund, sich alljährlich am Tag des Ereignisses, es war der 17. September 1796, der Geschnisse zu erinnern.

Der 17. September 2020 wird wohl auch Eingang in die Geschichtsbücher finden, nämlich als jenes Jahr, in dem das Gedenken zu anderen Jahren ein vergleichsweise stilles war. Die Festveranstaltungen wurden nämlich abgesagt. Der Festgottesdienst findet aber statt. Er beginnt um 9 Uhr in der Tannheimer Pfarrkirche.

Schweren Herzens abgesagt

"Schweren Herzens musste der Vorstand des Tannheimer Taler Hilfsvereines den Beschluss fassen, den weltlichen Teil des heurigen Talfestes am 17.9. abzusagen. Das ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Als Sozialverein wollen wir jedoch unter allen Umständen verhindern, Menschen unnötig in Gefahr zu bringen. Und das wäre heuer der Fall gewesen, weil die Covid19-Krise ja nicht ausgestanden ist", heißt es dazu von Seiten der Organisatoren.

Unter Auflagen wäre vielleicht auch das Fest möglich gewesen, allerdings sah man sich nicht darüber hinaus, diese tatsächlich erfüllen zu können. Die Absage des Festes war die Konsequenz daraus.

Aber der Blick ist bereits nach vorne gerichtet: "Natürlich hoffen wir, dass wir am 17.9.2021 wiederum ein schönes Fest organisieren und erleben dürfen. Hoffentlich ist bis dahin wieder die so sehr ersehnte Normalität eingekehrt, die alles viel leichter macht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt", schließt der Obmann des Tannheimter Taler Hilfsvereins, Toni Gutheinz.