WEISSENBACH. Nachdem am Montag im Nachhinein ein positives Coronavirus-Testergebnis für eine Person aus dem Bezirk Reutte vorliegt, die sich laut den behördlichen Erhebungen in der Pfarrkirche Weißenbach am Lech zum Abendgottesdienst am 17. März sowie am 19. März, jeweils von 19 Uhr bis 19.30 Uhr aufgehalten hat, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf:

Personen, die am Mittwoch, 17. März 2021 oder am Freitag, 19. März 2021, um 19 Uhr den Abendgottesdienst in der Pfarrkirche Weißenbach

am Lech besucht haben, werden gebeten, auf ihren Gesundheitszustand zu

achten.

Das ist zu beachten

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die 1450 zu kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll die Kontaktaufnahme jedenfalls telefonisch erfolgen.