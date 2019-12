EHENBICHL (rei) Dr. Edward Shang ist seit Juni 2019 Primar und somit Chef der chirurgischen Abteilung am Bezirkskrankenhaus Reutte. Unter ihm wurden diverse Neuerungen eingeführt.

"Sowohl Know-how als auch Equipment wurden weiter verbessert, so können nun auch große Operationen möglichst schonend und wohnortnah durchgeführt werden", heißt es von Krankenhausseite.

Gute Zusammenarbeit

„Möglich wird diese optimale Versorgung durch ein perfektes Zusammenspiel aller Fachrichtungen, das durch die interdisziplinären Tumorboards gesichert ist. Von der Diagnose bis zur jeweiligen Therapie – unsere Patientinnen und Patienten können sich des umfassenden Know-hows eines ganzen Teams sicher sein“, versichert der 54-jährige Mediziner.

Wie sich das auswirkt, erklärt der Mediziner anhand von Beispielen: „Kürzlich hatten wir eine Patientin mit Enddarmkrebs, der bis in die inneren Genitalien reichte. Hier war die Kooperation mit der Gynäkologie absolut erfolgsentscheidend. Wir haben sowohl den Enddarm als auch die Gebärmutter mittels Laparoskopie operativ entfernt. Man kann sich vorstellen, wie lange bei einem herkömmlichen Eingriff die Erholungszeit gedauert hätte. In unserem Fall war die Betroffene innerhalb einer Woche wieder fit.“ Auch Magenentfernungen wurden kürzlich minimalinvasiv durchgeführt. „Sogar ein 85-jähriger Patient war nach einer Woche wieder wohlauf und konnte nach Hause gehen“, so Dr. Shang.

Zur Sache

Aufrüsten im Technikbereich

Neben der medizinischen Expertise am BKH Reutte wird auch das Equipment permanent aufgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht. Mit der 4K-Technik können bei Laparoskopien nun Ultra-HD-Bilder mit größter Auflösung und damit höchster Diagnosegenauigkeit gemacht werden.

„Wir arbeiten mit den neuen Fluoreszenz-Farbstoffen, mittels derer Tumore noch besser dargestellt werden können. So können wir die Durchblutung des Gewebes, das zu entfernen ist, genau erkennen und vermeiden dadurch, undurchblutetes Gewebe zurückzulassen“, erklärt Dr. Shang. „Auch die Nebenschilddrüse kann derart viel besser und genauer dargestellt werden, und somit kann die Operationszeit signifikant verkürzt werden.“