Viele der heimischen Musikkapellen können ihre Platzkonzerte in diesem Sommer nicht wie gewohnt abhalten, dennoch besteht die Möglichkeit den Klängen der Musikantinnen und Musikanten zu lauschen.

•Die Bürgermusikkapelle Weißenbach musiziert am Donnerstag, den 13. August um 19 Uhr beim Restaurant Sommer 3.

•Die Musikkapelle Pinswang spielt am Donnerstag, den 13. August um 19:30 Uhr am Lindenplatz.

•Die Musikkapelle Musau lädt am Freitag, den 14. August ab 19:30 Uhr ein, bei ihrer Freiluftprobe in Hofstatt zuzuhören.

Die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt!