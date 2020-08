BREITENWANG (eha). Erst kürzlich ist die alte Lokhalle in Reutte Schauplatz von üblen Graffiti-Schmierereien geworden. Nun haben Unbekannte erneut zugeschlagen und verschiedene Gegenstände auf dem Kinderspielplatz in der Bachstraße in Breitenwang mit blauer Farbe beschmiert. Durch die Tat entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

Die Polizeiinspektion Reutte bittet um Hinweise unter der Nummer 059133 / 7150

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk finden Sie hier