LECHTAL. Die Almen Tirols sind magische Orte. Zwar ist das Leben dort oben mitunter mühsam, aber das Almfieber, jene rätselhafte Krankheit, die Senner jedes Frühjahr zuverlässig heimsucht, lässt sie oft ein Leben lang nicht mehr los. Servus TV portraitiert in der Sendereihe „Heimatleuchten“ Hirten und Senner im Gebirge des Heiligen Landes – ihr karges, aber erfülltes Leben sowie die Herstellung von Graukäse, Butter und Naturmedizin.

Der Bergnomade

Einer von ihnen ist Leo Spiss, der in den Lechtaler Alpen unterwegs ist. Er läuft 15 bis 16 Kilometer am Tag und legt dabei oft mehr als 2.000 Höhenmeter zurück, die meisten davon im Laufschritt. „Ja, ich bin vielleicht nicht der Originalhirte. Wenn ich normal gehe, dauert es mir eigentlich zu lang. Und da laufe ich lieber ein bisschen“.

Wie ein Bergnomade verbringt Leo den Sommer mit seiner Rinderherde in den Lechtaler Alpen auf über 2.000 Metern. Damit die Tiere immer genug zu fressen haben, muss er sie durch steile Felswände und über gefährliche Pässe treiben. Eine große Herausforderung für Mensch und Tier und ein echtes Abenteuer im Hochgebirge.

Sendetermin

Ausgestrahlt wird die Sendung "Heimatleuchten: Käse, Kühe und ein Klavier – Almleben in Tirol“ am Fr., 07.08., ab 20:15 Uhr auf Servus TV.