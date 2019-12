TIROL/AUSSERFERN (rei). Die Gemeinden haben viele Aufgaben zu erfüllen. Doch die "Kassen" sind alles andere als prall gefüllt. Ohne finanzielle Unterstützung des Landes ließe sich vieles nicht realisieren. Mit den Geldern aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) werden wichtige kommunale Infrastrukturvorhaben der Tiroler Gemeinden und Gemeindeverbände mitfinanziert.

Im vergangenen Jahr stellte das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 113 Millionen Euro an GAF-Mitteln zur Verfügung. Davon flossen 9,05 Millionen Euro in den Bezirk Reutte. Gemessen an der Einwohnerzahl des Bezirks ein hoher Wert, der aber auch ausdrückt, dass die Finanzkraft der Außerferner Gemeinden mitunter gering ist.

Bildung und Kinderbetreuung

Von den 113,06 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen sind es 31,5 Millionen Euro, die für den Neu-, Zu- und Umbau von öffentlichen Schulen sowie von öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt wurden. „Zeitgemäße Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sind ein zentraler Faktor für die Entwicklung unseres Landes. Mit den Beiträgen aus dem GAF unterstützen wir die Gemeinden bei der Errichtung, Sanierung und Betreuung dieser Einrichtungen“, so LR Tratter.

Verkehrsinfrastruktur

Ein wesentlicher Teil der GAF-Förderungen im Jahr 2019, nämlich rund 20,2 Millionen Euro, wurde für die Sanierung von Straßen, Wegen und Brücken zur Verfügung gestellt. Weitere wichtige Maßnahmen der Gemeinden, die aus dem GAF gefördert wurden, sind beispielsweise die Abwasserbeseitigung sowie die Wasserversorgung, die mit 6 Millionen Euro unterstützt wurden. Damit kommen die Gelder direkt bei der Bevölkerung an und schaffen einen deutlichen Mehrwert vor Ort. Mit einer funktionierenden und hochwertigen Infrastruktur in den Gemeinden wirken wir der Landflucht entgegen und stärken die regionalen Strukturen in Tirol“, betont LR Tratter.