Zu einem tragischen Unfall kam es in Vils. Ein Autofahrer aus Deutschland verlor am Steuer das Bewusstsein. Er starb noch an der Unfallstelle.

VILS (eha). Gegen 16.25 Uhr verlor ein 50 Jahre alter Deutscher am Steuer seines Autos das Bewusstsein, geriet auf die Gegenfahrbahn, schlitterte in einen ca. 80 cm tiefen Straßengraben entlang der Felswand und kam dort zum Stillstand. Herannahende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste-Hilfe. Der Mann verstarb aber noch an der Unfallstelle. Seine 15-jährige Tochter blieb bei dem Unfall unverletzt.