ELMEN. Am 30. Dezember 2019, gegen 09:15 Uhr, bog eine 23-jährige Österreicherin im Gemeindegebiet von Elmen mit einem Pkw von einer Gemeindestraße in die Lechtalstraße ein. Zur gleichen Zeit lenkte ein 34-jähriger Österreicher einen Pkw auf der Lechtalstraße aus Richtung Elbigenalp kommend in Richtung Reutte.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Lenker sowie die Fahrzeuginsassen (zwei Österreicherinnen im Alter von 25 und 38 Jahren sowie zwei Kinder im Alter von 1 und 7 Jahren) nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen erlitten. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.