Es lohnt sich immer den Blick auf das Programm der Kellerei zu richten. Letztes Wochenende gastierte eine ganz besondere Formation in Reutte.

Die Vienna Clarinet Connection ist ein Quartett jenseits aller Genregrenzen. Kein Wunder das an diesem Abend der Raum in der Tauschergasse voll besetzt war. Die vier Virtuosen sind nicht, wie man meinen möchte, allein der Klassik verpflichtet, es gab genug Spielraum für neuere Musikvariationen.

Alleine die ungewöhnliche Besetzung machte aus der Vienna Clarinet Connection ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Zwei Klarinetten flankierten ein Bassetthorn und eine Bassklarinette. Dabei wurden alle Instrumente auf der Bühne abwechselnd zu Klang- und Rhythmusinstrument.

Hinzu kam noch eine schlagfertige Moderationen, die das Publikum durch das Programm und mit Hintergrundgeschichten an die Stücke heranführte.

Dazu natürlich vier außergewöhnliche Musiker, die im Stande waren Einzigartiges aus ihren Instrumenten herauszuholen. Die Truppe spannten ihren Bogen über Eigenkompositionen und wechselten sich mit den Interpretationen anderer Komponisten.

Eine Entdeckungsreise durch die außergewöhnliche Klangwelt der Klarinette in Quartett Besetzung. Dieses Konzert war absolut hörenswert.

Die Mitglieder der 1995 gegründeten vienna clarinet connection unterrichten an der Musikuniversität Wien bzw. an den Konservatorien in Klagenfurt und Eisenstadt.

Helmut Hödl, Klarinette

Rupert Fankhauser, Klarinette

Hubert Salmhofer, Bassetthorn

Wolfgang Kornberger, Bassklarinette

