WEISSENBACH. Diese Autofahrt wird ein 58-jähriger Österreicher so schnell nicht vergessen: Am Freitag, 15. Jänner, fuhr der Mann aus Häselgehr kommend in den Morgenstunden in Richtung Reutte. Auf Höhe der Abzweigung nach Rieden sah er plötzlich einen umstürzenden Baum vor sich. Eine Vollbremsung konnte ihn leider nicht mehr retten: Der Baum stürzte auf sein Auto und durchschulug die Windschutzscheibe. Der Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt, sein Beifahrer blieb zum Glück unverletzt. Am Auto entstand schwerer Sachschaden.

Um weitere Vorfälle dieser Art zu vermeiden, wurde kurz darauf damit begonnen, umsturzgefährdete Bäume in diesem Bereich der Lechtalstraße umzuschneiden. Die Straße wurde für die Dauer der Arbeiten gesperrt.