REUTTE. Das Museum im Grünen Haus ist vom 31. August bis zum 3. Dezember geschlossen. Während dieser Zeit wird das Museum einen Lift bekommen und mit weiteren Einrichtungen wird der Zugang für körperlich beeinträchtigte Menschen zum Museum erleichtert. Außerdem bietet der Museumsverein Reutte während dieser Zeit Veranstaltungen außerhalb des Museums an. Im September werden eine Samstagskultur nach Ehrenberg und eine ins Lechtal angeboten. In der Bücherei wird Klaus Wankmiller einen Vortrag über die Pestzeit im Außerfern halten und im Oktober findet wieder die Nacht der Museen im Außerfern statt. Der Museumsverein freut sich auf reges Interesse an den Veranstaltungen.

